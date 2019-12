Tchad : la Première Dame lance un concours sur l’abandon des mariages d’enfants

La Première Dame Hinda Déby a annoncé jeudi, à l'occasion de la célébration du 50ème anniversaire du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), le lancement d'un concours en journalisme.



Le prix du journalisme vise à récompenser les meilleures œuvres pour l’abandon des mariages d’enfants et autres pratiques traditionnelles néfastes au Tchad. Il est organisé par la Fondation Grand coeur et l'UNFPA.



Ce concours initié par l’UNFPA et la Fondation Grand Cœur porte sur les articles et œuvres des journalistes sur le mariage des enfants au cours de la période du 1er Janvier au 31 Juillet 2020.



Il est ouvert à tous les journalistes professionnels, travaillant dans la presse écrite, à la radio ou à la télévision. Il peut s'agir de médias indépendants, du secteur privé ou du secteur public.



Hinda Déby a également invité "toute la population à se mobiliser pour changer la trajectoire du développement du Tchad en s’engageant pour zéro décès maternel évitable, zéro besoin non satisfait en planification familiale, et zéro violence et pratique néfaste contre les filles et les femmes, y compris les mariages d’enfants."