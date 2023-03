Tchad : la Présidence dément les rumeurs entourant le remplacement du ministre de la sécurité

Cependant, cette décision a suscité des spéculations qui sont, selon la Présidence, infondées. Le Ministre sortant a accompli sa mission avec brio et toute autre interprétation est de la pure désinformation, savamment distillée par les adeptes du sensationnel, indique Brah Mahamat, porte-parole de la Présidence.



La Présidence de la République a appelé la population à s'informer via les sources officielles pour éviter de se faire manipuler. Les citoyens du Tchad sont invités à véhiculer des informations vérifiées et vérifiables, car cela contribue à la stabilité nécessaire pour le pays.