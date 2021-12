Tchad : la Présidence menace de poursuites après un faux Tweet attribué au PCMT

La direction générale de la communication à la Présidence de la République a informé les internautes ce 12 décembre de la diffusion sur les réseaux sociaux d'un faut Tweet attribué au président du Conseil militaire de transition.



"J'en appelle à toutes les forces de défense et de sécurité de notre pays, de faire preuve de discipline et responsabilité. Je condamne avec la plus grande fermeté, toutes les agressions de ces derniers jours, ainsi que celle sur la première dame Dahabaya Oumar Souni", mentionne le faux Tweet.



"C'est un montage grossièrement orchestré. Les faussaires à l'origine de ce montage éhonté et qui se sont permis de faire usage du nom du chef de l'État pour lui attribuer ce fake tweet seront démasqués et poursuivis devant la loi", prévient la direction générale de la Communication de la Présidence.