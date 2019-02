Tchad : la Présidence se félicite de la "forte mobilisation" au stade

Le Président de la République, Idriss Déby "salue la forte mobilisation et la grande ferveur patriotique dont ont fait montre les Tchadiens cet après-midi au Stade Idriss Mahamat Ouya", déclare le directeur général de la communication, Abdoulaye Ngardiguina.



D'après la Présidence, "cet élan patriotique est la réponse la plus démonstrative adressée aux terroristes et mercenaires de tout acabit, à leurs commanditaires et à leurs affidés locaux".



Idriss Déby "invite les Tchadiens à garder ce même élan patriotique et à renforcer la vigilance", et "assure ses compatriotes de sa totale détermination à toujours défendre l’intégrité du territoire et les institutions républicaines librement mises en place par le peuple souverain."