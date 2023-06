Tchad : la Russie fête sa journée nationale à Ndjamena

L’ambassadeur extraordinaire et pénitentiaire de la Russie au Tchad, Vladimir Sokolenko, assisté par la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Isabelle Housna Kassiré, a organisé ce 12 juin, une réception pour immortaliser la journée nationale de la Fédération de Russie dans un hôtel de la place.



Vladimir Sokolenko, le diplomate russe, dans ses mots de circonstances, a indiqué que ce 12 juin est une journée de l'unité spirituelle de la Russie en disant qu'aujourd'hui « les pensées et les sentiments des Russes coïncident avec les pensées et les sentiments de tous les Africains et de nos amis Tchadiens ».



La Russie et ses alliées

Le diplomate russe dénote que la Russie élargira ses relations économiques extérieures avec les pays du BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et l'Afrique du Sud), l'Union économique eurasienne et l'Afrique, et la Russie établira ses nouvelles chaînes logistiques globale dans le corridor Nord-Sud. Dans ce contexte, l'ambassadeur a expliqué que la Russie est en train d'examiner la possibilité de créer le corridor logistique reliant l'Afrique centrale à l'Asie, à travers la construction de la magistrale Tchad-Soudan-les ports de la mer Rouge.



Système d'échange monétaire

Le diplomate russe au Tchad a retracé que les payements internationaux. En effet, la Russie passe le transfert d'argent par sa propre monnaie qui est le rouble par leurs règlements internationaux. Depuis décembre 2021, elle passe au doublement et a représenté aujourd'hui un tiers avec le yuan chinois et les monnaies des pays amis.



Les relations russo-africaines

« Ces relations sont basées sur la confiance des Africains en la Russie et l'espoir que la Russie aidera à obtenir véritablement l'indépendance économique, qui renforcera à son tour la souveraineté nationale et l'indépendance de la politique étrangère ».

Les relations russo-africaines seront discutées lors du dixième sommet Russie-Afrique, qui se tiendra à Saint-Petersbourg du 26 au 29 juillet, et sera comme un déclencheur du renforcement des relations russo-africaines. En ce qui concerne les représentants des Africains au conseil de sécurité de l'ONU, l'ambassadeur a affirmé que son pays « se bat pour l'élargissement des pays Africains ».



Relations Tchad-Russie

Le mandataire russe au Tchad a souligné que ces relations occupent l'une des places clés dans la mise en œuvre de la politique étrangère russe sur le continent africain, la Russie a apprécié ces relations qui les considèrent des relations fraternelles. Ces liens jouent un rôle clé et un fait réel avec la montée de la sympathie de la jeunesse tchadienne envers la Russie, du désir d'aller en Russie pour étudier et sera créées une famille.



L'attitude réciproque et mutuel de deux pays

Le principal représentant russe au Tchad, à propos de relation avec le peuple tchadien, a promis d'augmenter le quota de bourses de formation en terre russe, en expliquant que « hier le quota des bourses était d'environ 50 places, aujourd'hui il est de 207, le besoin pour demain est environ 700 places ».