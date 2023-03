Tchad : la SGA du ministère de l'Élevage et des Productions animales donne des consignes aux éleveurs

La secrétaire générale adjointe (SGA) du ministère de l'Élevage et des Productions animales, Dr. Nodjimadji Rirabe, qui est cheffe de mission, indique que cette campagne est une occasion pour le ministère et le PRAPS de solliciter l'adhésion totale de tous les éleveurs à cette noble cause.



Elle encourage les éleveurs à faire vacciner massivement leurs animaux car ils savent les dégâts que la maladie peut causer dans leurs troupeaux. Elle rassure les éleveurs en leur disant que ce vaccin ne provoque aucune réaction. Elle les encourage à faire confiance aux vaccins de qualité irréprochable mis à leur disposition.



En ce qui concerne la péripneumonie contagieuse bovine, l'acte vaccinal est payant, à hauteur d'une redevance de 100 Francs CFA par animal, supportée par l'éleveur. Pour des bovins qui seront vaccinés pour la première fois, des réactions post-vaccinales peuvent apparaître. Des antibiotiques ont été prévus pour gérer ces réactions.



La SGA donne des consignes pour le traitement de la PPCB, qui coûte cher aux éleveurs. Un flacon de produit de qualité coûte entre 3500 et 4000 Francs CFA et ne permet de traiter que trois bovins, comparé à la vaccination qui ne coûte que 100 Francs CFA par tête. La contribution demandée pour la vaccination n'est qu'une adhésion.