Tchad : la SNE appelle à la coordination des travaux pour prévenir les dommages au réseau souterrain

La Société Nationale d'Électricité (SNE) appelle à la collaboration des entreprises de construction, des institutions, de la mairie et des particuliers impliqués dans des projets de construction, de creusement ou de réfection de routes, afin de prévenir les dommages fréquents causés à son réseau souterrain de distribution.



Dans un communiqué officiel, la SNE demande à tous les acteurs de prendre contact avec elle avant d'entreprendre tout travail dans le but de coordonner et de superviser les interventions.



La SNE exprime ses regrets, face aux interventions non encadrées qui ont entraîné des dégâts sur les lignes souterraines, privant ainsi la population d'électricité et obligeant l'entreprise à engager des réparations coûteuses. Afin de remédier à cette situation, toute intervention future devra être supervisée par un agent de la SNE spécialement désigné pour accompagner les entreprises et les particuliers sur le terrain.



La collaboration de tous les acteurs concernés est essentielle, pour mettre fin à ces dommages, et la SNE compte sur leur compréhension et leur coopération pour garantir la préservation du réseau électrique.



En prenant les mesures nécessaires pour coordonner les travaux avec la SNE, les entreprises de construction, les institutions, la mairie et les particuliers contribueront à assurer un approvisionnement électrique stable et fiable pour la population.