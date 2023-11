Tchad : la SNE de Sarh dotée de deux groupes électrogènes

C’est une promesse faite par le chef de l’Etat, président de Transition, à travers la Société Nationale d’Electricité (SNE), de doter la ville de Sarh, de deux groupes électrogènes.



A cet effet, le gouverneur du Moyen-Chari, Ousmane Brahim Djouma a présidé à la centrale électrique de Sarh, la réception de ces deux groupes électrogènes de la SNE. Lors de son passage à Sarh dans le Moyen-Chari, le président de Transition du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno, avait promis l’éclairage de la ville verte, 24 heures sur 24.



Promesse qui se concrétise aujourd’hui avec l’octroi et la réception de ces deux groupes électrogènes. Pour le gouverneur Ousmane Brahim Djouma, c’est lors du passage en juin du président de Transition, qu’il a plaidé pour le renforcement des groupes électrogènes déjà très vétustes.



Au nom de tous ses administrés, Ousmane Brahim Djouma remercie le président de Transition du Tchad, pour la concrétisation de ses promesses. Il plaide en outre pour l’augmentation et le renforcement en carburant, afin que la ville verte soit alimentée à tout moment, à partir de l’installation de ces deux groupes.



Aux responsables de la SNE, il leur demande de veiller à l’entretien strict de ces engins. Pour sa part, le chef de centre de la SNE, Jebsoubo Théophile remercie l’engagement du gouverneur pour l’amélioration des conditions de vie de sa population. Ceci en se battant contre vents et marrées, avec in fine, l’acquisition des deux groupes électrogènes de marque Caterpillar de 1000 KVA chacun.



La ville de Sarh sera désormais alimentée par des groupes de 6275 KVA, ajoutés aux anciens de 4275 KVA. La visite des deux nouveaux groupes électrogènes et des installations de la centrale électrique de Sarh, a mis un terme à la rencontre.