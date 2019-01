Tchad : la SNE envisage un prêt bancaire pour renforcer la centrale électrique de Moundou

Le directeur général de la Société nationale d'électricité (SNE), Jean Paul Mbatna poursuit sa mission en province. Après Bongor, il est arrivé ce lundi 21 janvier dans la ville de Moundou, localité située dans le Logone occidental.



Les responsables et les agents du centre d'exploitation d'électricité de Moundou ont tenu une réunion avec la délégation de la direction générale. Le chef d'exploitation de la ville a évoqué plusieurs difficultés. "L'exploitation de Moundou souffre en ce moment de plusieurs maux, notamment et sans être exhaustif : le problème de la production d'électricité et le manque de personnel permanent. La SNE de Moundou fonctionne avec un seul groupe et un groupe d'appoint dont la production ne permet pas de couvrir la ville de Moundou", a expliqué la responsable du centre d'exploitation de Moundou, Bouri Elisabeth.



Le directeur général. de la SNE, Jean Paul Mbatna a relevé que "quelques fois, quand il y a des bonnes choses, il faut les encourager pour permettre à ce que ça puisse aller de l'avant. Les difficultés et les problèmes qui se posent à nous, on essaye de voir quels types de solutions sont adaptés à tel ou tel problème pour pouvoir rendre la situation meilleure."



Une deuxième rencontre à huis clos s'est tenue avec les responsables du centre d'exploitation de Moundou, avant une descente à la centrale électrique. A l'issue de la réunion, une proposition semble être envisagée : celle d'entamer des négociations avec un pool bancaire en vue de l'acquisition de générateurs électriques.



La ville de Moundou est stratégique économiquement car des industriels y sont installés, notamment la Brasserie du Tchad, la manufacture de cigarettes ou encore la Coton Tchad.