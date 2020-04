Tchad : la SNE justifie le délestage électrique par une panne et s'excuse

Le directeur général de la Société nationale d'électricité, Abdoulaye Ngamada, a expliqué samedi dans un communiqué que le réseau électrique a été "sérieusement perturbé" à N'Djamena ces derniers jours, suite à deux incidents majeurs.



Il a souligné qu'un incendie a été occasionné par un engin des travaux publics à la rue de 40 mètres de N'Djamena.



"Un câble à haute tension a lâché, en pleine charge, désservi depuis le poste de Gassi, ce qui a entrainé la difficile reprise constatée dans la ville", selon le communiqué.



Abdoulaye Ngamada a également évoqué un second incident, survenu dans la matinée du 3 avril, dû à un amorçage dans une cellule haute tension de l'hôpital de la mère et de l'enfant.



La SNE "s'excuse auprès de son aimable clientèle des désagréments subis" et "assure que toute les dispositions seront prises pour y remédier."