Tchad : la SNE lance une opération de lutte contre les branchements frauduleux à N'Djamena

La SNE exhorte donc tous les abonnés qui ont des impayés ou qui ont effectué des branchements frauduleux à se présenter avant le lundi 19 juin 2023 au secteur responsable de leur zone de résidence ou à la Direction Commerciale et Marketing située à Bololo, afin de régulariser leur situation.



Dans un souci de maintenir de bonnes relations commerciales avec l'ensemble de ses abonnés, la SNE compte sur la coopération de chacun.



La lutte contre les branchements frauduleux est une priorité pour la SNE, car elle contribue à garantir l'équité et la stabilité du réseau électrique, ainsi qu'à maintenir des tarifs justes pour tous les abonnés. En régularisant leur situation, les abonnés contribuent à la pérennité du service électrique et à la fourniture d'énergie de qualité à l'ensemble de la population de N'Djamena.



La SNE encourage donc vivement tous les abonnés concernés à se conformer aux directives énoncées et à participer activement à cette opération de lutte contre les branchements frauduleux.