Tchad : la SNE lance une opération de recouvrement de ses impayés

Le ministre du Pétrole et de l’Energie, Hamid Mahamat Koua a lancé, ce jeudi 30 mai, une opération de démantèlement des fausses installations et de coupure d’électricité des abonnés ayant accumulé des impayés auprès de la Société Nationale d’Electricité (SNE). Il était accompagné du directeur général de la SNE, Jean Paul Mbatna et d'une équipe de techniciens de la société.



La commune du 1er arrondissement de N’Djamena a constitué la première étape de cette vaste opération qui vise à assurer le recouvrement des recettes devant permettre à la SNE d’assurer un service correct.



"Nous sommes devant une entreprise qui fabrique des glaces, qui a des impayés de l'ordre de 32 millions Francs CFA", a déclaré à la presse le ministre du Pétrole et de l’Energie, lors de la descente dans les installations d'une société qui produits des barres de glaces.



"C'est une activité économique qui lui permet de générer des ressources, en tant qu'entreprise elle devrait honorer ses engagements vis-à-vis de la SNE qui est aussi une entreprise, pour continuer à assurer un service correct", a-t-il ajouté.



A chaque étape de la visite, les techniciens de la SNE ont relevé le cumul des impayés, notamment à la boulangerie La Rotative de Farcha où l'inspection n'a constaté aucun manquement.



D'après Mahamat Hamid Koua, "l'objectif c'est de vérifier aussi ceux qui payent leurs factures. Même si la situation à Farcha semble être correct, ça fait 70 millions Francs CFA d'impayés".



La mission va se poursuivre dans l'ensemble des arrondissements de la ville de N'Djamena.