Tchad : la SONAPCO sensibilise le 5ème arrondissement sur le vivre-ensemble

Comme à l'accoutumée, l’occasion est donnée pour énumérer les entraves du vivre-ensemble. Mahamat Abdraman Abba, coordonnateur de la solidarité nationale pour la paix et la cohabitation pacifique (SONAPCO) indexe une catégorie de Tchadiens qui tirent profit des crises, alors que tout Tchadien aspire à une vie paisible. Pire, ce sont ces profiteurs qui créent les troubles.



« Ils appellent à la dislocation, au rejet identitaire, à la scission du pays, à la guerre », regrette Mahamat abdraman Abba. « La pauvreté, l'inégalité des sexes, le chômage » sont aussi des obstacles à la cohabitation pacifique. Les jeunes, plus grande tranche de la population deviennent « des proies faciles », des esprits facilement « manipulables ».



Le coordonnateur de la Sonapco évoque la « responsabilité du gouvernement à prôner la liberté d'expression et le pluralisme d'opinion, de donner l'égalité de chance à tous les citoyens » pour résorber ces maux. Les « frères et sœurs » du 5ème arrondissement quant à eux, ne doivent pas « se laisser enflammer pas les messages de haine prônés par les ennemis du vivre-ensemble sur les réseaux sociaux ». Lesquels ennemis utilisent de faux profils.