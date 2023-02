Tchad : la SONEMIC lève le monopole de l'exploitation aurifère au Batha

La SONEMIC a décidé de lever tout monopole dans l'exploitation aurifère dans les différents sites miniers de Batha, à l'exception des permis et autorisations valides.



Tous les orpailleurs pourront avoir accès à ces sites miniers en obtenant une carte d'accès et en payant une taxe minière sur la production d'or. De plus, toutes les forces de sécurité seront retirées des sites aurifères de Batha et remplacées par une brigade minière spéciale dans les plus brefs délais.



Les sociétés minières sont encouragées à clôturer le périmètre de leur permis ou autorisation et à construire une base vie pour leur personnel respectueuse de l'environnement.



Les orpailleurs et les sociétés minières doivent respecter l'enrôlement annuel de tout leur personnel, toutes catégories confondues, et l'exécution de leur plan de gestion environnementale et sociale conformément aux dispositions du Code Minier en vigueur.



Enfin, il est demandé à tous les orpailleurs et à toutes les sociétés bénéficiaires des titres miniers de procéder à l'enfouissement de déchets miniers issus du traitement de l’or, en l'absence des techniciens des mines et de l'environnement.