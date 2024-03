Tchad : la STE explique les raisons des coupures d’eau à N’Djamena

La Société tchadienne des eaux (STE), à travers sa directrice générale, Koubra Hissein Itno, a animé un point de presse relative à la problématique de l'approvisionnement en eau dans les centres urbains de gestion, et coupure d'eau dans ville de N’Djamena, ce jeudi 28 mars.



La directrice de la STE reconnaît les récurrentes interruptions d'approvisionnement en eau dans certains quartiers de la ville de N’Djamena. Ensuite, elle souligne qu'il n'y a pas de coupures planifiées ou pratiquées dans la distribution d'eau à N’Djamena. « La ville est alimentée de manière continue, car nos installations sont toutes fonctionnelles », assure-t-elle.



Koubra Hissein Itno a expliqué davantage que ces interruptions sont causées par plusieurs facteurs, à savoir, la saturation des réseaux des zones impactées, due à une capacité insuffisante ; la forte demande en eau induite par la chaleur intense actuelle ; la gratuité qui entraîne parfois une consommation non contrôlée et du gaspillage, augmentant ainsi la demande en eau.



Enfin, il y a des problèmes isolés sur des lignes individuelles et les travaux de bitumage de la voirie urbaine dans la ville.