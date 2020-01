Tchad : la STE inaugure de nouveaux ouvrages de production d'eau potable à Sarh

La directrice de la Société tchadienne des Eaux, Mme. Koubra Hissein Itno, a annoncé vendredi, au cours d'une cérémonie, la mise à disposition de la ville de Sarh et de sa population, de nouveaux ouvrages de production d'eau potable, notamment un forage de grande capacité et fournissant une eau de teneur en fer conforme.



L'inauguration a eu lieu notamment en présence du ministre de l'Eau, de l'Environnement et de la Pêche, Brahim Mahamat Djamaladine, du gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abadi Saïr, du maire de la ville, et du chef de canton de Sarh.



"Pour rappel, le problème de la forte teneur en fer dans l'eau de la ville de Sarh date de plusieurs années. C'est un phénomène lié à la nature du sol, riche en minerais de fer à une certaine profondeur. Laquelle profondeur abrite aussi les nappes d'eau abondantes captées jusqu'à présent", a expliqué Mme. Koubra Hissein Itno.



Selon elle, la recherche continue de solutions a "conduit à l'heureux résultat qui nous réunit aujourd'hui."



Une vaste opération de lavage, de rinçage et de vidange de conduites sera enclenchée pour évacuer les dépôts de matières ferrugineuses afin de pouvoir distribuer cette nouvelle eau potable.



Le forage sera mis en service dans les meilleurs délais, tandis que deux autres seront réalisés d'ici peu pour renforcer et sécuriser la production.