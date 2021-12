Tchad : la STE inaugure deux forages d'eau à Sarh

Sarh est une ville historique où l’eau potable a coulé pour la première fois en 1960. Depuis plus d’une décennie, la population souffre à cause des conduits d’eau rouillés donnant une couleur jaunâtre à l’eau et la rendant insalubre à la consommation.



Les deux forages de grande capacité répondront parfaitement à tous les paramètres de qualité et seront opérationnels pour combler les besoins en eau de la population.



Koubra Hissein Itno assure que la STE continuera d’œuvrer pour l’amélioration des services auprès de la population. La STE met à la disposition de la ville de Sarh deux forages supplémentaires de grande capacité en ajoutant quelques centaines de mètres d’extension du réseau pour desservir la population.



Koubra Hissein Itno réaffirme que ces deux forages s’accompagnent de la démobilisation complète des anciens qui produisaient de l’eau colorée, due à la présence anormale d'un taux de fer élevé.