Tchad : la STE modernise le réseau d'eau pour répondre à la demande croissante à N'Djamena

La directrice générale de la STE, Koubra Hisseine Itno, a expliqué que ces travaux, incluant l'installation de 70 km de conduites à N'Djamena, répondent aux besoins croissants des consommateurs et visent à remédier aux problèmes de pénurie d'eau et de faible pression dus à l'obsolescence et à la saturation des infrastructures existantes.



Amina Kodjiana, la Déléguée générale du Gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, a souligné l'importance cruciale de l'eau pour la vie et le développement urbain, tandis que le Ministre Alio Abdoulaye Ibrahim a mis en lumière un projet d'envergure pour l'assainissement et l'approvisionnement en eau, contribuant ainsi aux Objectifs de Développement Durable (ODD), avec pour objectif d'atteindre un accès à l'eau potable pour 80% de la population d'ici 2030.