Tchad : la STE remet des dons de vivres et points d’eau aux sinistrés de Walia

Officiant la cérémonie, la directrice générale de la STE, Koubra Hissein Itno, a déclaré que ce don témoigne de l’appui et du soutien de son institution afin d’aider les sinistrés à traverser cette phase difficile.



Selon elle, les bornes fontaines permettent aux sinistrés d’être beaucoup plus à l’aise avec le problème d’hygiène. « On va traverser cette phase difficile ensemble pour permettre aux sinistrés de retrouver leur situation normale. La STE a décidé d’octroyer de dons en vivres et cinq bornes fontaines afin d’accompagner les sinistrés de Walia à surmonter les difficultés », affirme Koubra Hissein Itno.