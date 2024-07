Tchad : la Semaine africaine de la vaccination lancée par le secrétaire général provincial de Moussoro

La délégation sanitaire provinciale de Moussoro a organisé la Semaine africaine de vaccination ce 2 juin 2024, au centre urbain 2 de la commune de Moussoro. C'était en présence du secrétaire général provincial, représentant le gouverneur de la province.



Placée sous le thème : « Sauver des vies grâce à la vaccination est humainement possible », cette Semaine a rassemblé les autorités administratives, municipales, civiles, militaires et traditionnelles, pour donner un cachet particulier à cet événement majeur dans la lutte contre les maladies évitables par le vaccin.



Dans son discours de circonstance, le délégué provincial de la Santé publique, Dr Youssouf Saleh Mahamat a fait un bref aperçu sur l'historique du vaccin et son importance, avant de dire que l'équipe va sillonner toutes les contrées de sa circonscription.



Le secrétaire général provincial, Abba Saradingar, représentant le gouverneur, a remercié dans son discours de lancement, les plus autorités du pays, en l'occurrence le président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno, pour cette initiative louable. Il a indiqué aussi que la Semaine africaine de vaccination est l'occasion de s'engager pour inverser la tendance actuelle des épidémies et protéger nos enfants.



Il a également souligné que les enfants de nomades doivent être une priorité, car ces enfants sont insuffisamment vaccinés. Le vaccin concerne les enfants de 0 à 23 mois et les femmes enceintes, selon le calendrier vaccinal. Le vaccin est sûr, gratuit et totalement pris en charge par le gouvernement, a-t-il rappelé. Il est important de souligner que quelques vaccins ont été administrés aux enfants.