Tchad : la Semaine nationale de la femme lancée à Am-Timan

La Semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET) édition 2023 est officiellement lancée ce 1er mars dans la province du Salamat, lors d'une cérémonie présidée par Abdoulaye Ibrahim Siam, gouverneur de ladite province.



Placée cette année sous le thème : ''Femme, paix, sécurité, justice et réconciliation pour un Tchad égalitaire'', la Semaine nationale de la femme tchadienne est un événement majeur institué par les plus hautes autorités du pays pour permettre à la femme tchadienne de réfléchir sur ses conditions de vie et son émancipation.



La déléguée provinciale du genre et de la solidarité nationale du Salamat, Mme Mahamat Kodbé née Mansouk Djimé, a lors de son mot introductif, déclaré que la SENAFET est une occasion pour toutes les femmes de décider ensemble pour un changement de comportement afin de promouvoir le vivre-ensemble et partager les expériences pour faire connaître leurs droits et devoirs pour un Tchad uni.



Lançant les festivités, le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam se réjouit de l'implication des femmes dans la préservation de la paix. Selon lui, la stabilité retrouvée dans la province s'explique en partie par leur implication dans la sensibilisation à la cohabitation pacifique.



Durant cette semaine, plusieurs activités seront organisées.