Tchad : la Société SADNA remet un don d’équipements sportifs aux étudiants de l'USTA d'Ati

La cérémonie a eu ce 31 mai 2024, en présence du vice-président de l'université Djibrine Adef, du représentant de la société SADNA, Tidjani Ousman Tidjani, du maire de la ville, Abakar Moussa Kaïdallah et du président de la Chambre des étudiants.



Ce don est composé des maillots, des ballons et des chaussures. Dans son allocution prononcée à cette occasion, le représentant de la société SADNA, Tidjani Ousmane Tidjani, s’est réjoui de pouvoir apporter du sourire, et un peu de bonheur aux étudiants qui n'avait peut-être pas espoir de l'avoir, à travers le sport. Tel est ainsi le principal leitmotiv de la Société SADNA.



En remettant ce don d’équipements sportifs, le maire de ville d'Ati, Abakar Moussa Kaïdallah a mis l’accent sur l’importance de ce don au profit des étudiants de l'USTA. Ce qui vise à contribuer au rehaussement de la pratique du sport en milieu universitaire.



Le maire a par ailleurs salué les initiateurs de la société SADNA, Adoum Alkhali Adoum Salamat, un cadre ressortissant de la province du Batha, tout en rappelant que cette initiative s’inscrit en droite ligne de la politique du chef de l’Etat à l’endroit de la jeunesse.



Le vice-président de l'USTA, Djibrine Adef quant à lui, s’est également réjoui de cette remise d’équipements sportifs, avant d’adresser un vibrant hommage à la société SADNA, en l’occurrence le PDG Adoum Alkhali Adoum Salamat, qui a financé la totalité de ce don.