Tchad : la Suède s’imprègne des activités du CEDPE dans la lutte contre l’extrémisme

La conseillère de l'ambassade de Suède au Tchad, Madame EMMA SANDAHL, a échangé ce 7 décembre avec les équipes du Centre d’études pour le développement et la prévention de l’extrémisme (CEDPE) à N’Djamena.



La diplomate se réjouit de la franche collaboration entre son pays la Suède et le CEDPE dans plusieurs domaines, plus précisément dans la stratégie de réinsertion de désengagés de boko Haram.



Pour la diplomade suédoise, la rencontre qu'elle a eu avec les responsables dudit centre lui a permis d'être bien informée sur le travail que le CEDPE fait en tant qu’organisation de la société civile.



Le président intérimaire du centre, Ibrahim Moussa Youssouf, a rappelé ce mardi au cours d’une conférence-débat dans les locaux du CEDPE que le terrorisme n'a pas de frontières ni de nationalité, moins encore de religion. Dès les acteurs de la société civile, chercheurs, autorités gouvernementales et les ONG sont appelés à s'impliquer pour combattre ce fléau touchant les pays riverains et produisant des conséquences désastreuses sur les populations.