Tchad : la TİKA et l’AFFT forment les filles mères en froid et climatisation

L'Agence Turque de Coopération et de Coordination (TİKA) au Tchad, en partenariat avec l'Association des Femmes Techniciennes du Tchad (AFFT), a lancé aujourd'hui à la Maison de la Femme une formation en froid, climatisation et entrepreneuriat pour les filles mères, sous le thème "Susciter les métiers techniques chez les filles mères". Cette initiative vise à promouvoir l'autonomisation des femmes dans le domaine technique.



Dans son allocution, Denendiguim Mariam, présidente de l'AFFT, a souligné l'importance de cette formation. Elle a rappelé que dans de nombreuses sociétés, les femmes sont souvent sous-représentées dans les domaines techniques et les métiers spécialisés comme le froid et la climatisation. Cette formation leur permettra de prendre en main leur avenir économique et de devenir des modèles inspirants pour leurs familles.



Hisseine Djibrine Ahmat, assistant au programme et représentant du coordonnateur de l'agence TİKA, a rappelé que l'objectif de cette formation est de permettre aux femmes d'intégrer le milieu actif à travers la formation en froid et climatisation. "C'est un milieu dominé par les hommes, c'est pourquoi nous avons organisé cette formation pour que les femmes puissent également accéder à cette expérience et prendre en charge leurs familles dans le cadre de leur autonomisation", a-t-il déclaré. Il a ajouté que l'agence TİKA continuera d'accompagner l'État tchadien dans le cadre de l'aide publique et des projets de développement.



Selon Asbakreo Fittouin, directeur général de la promotion du genre et de l'autonomisation des femmes, représentant le ministre de la Femme et de la Protection des Petites Enfances, l'agence TİKA soutient le gouvernement dans la mise en œuvre du projet de société du président de la République. "Cette formation en froid et climatisation est un choix judicieux. Les normes sociales consacrent des rôles distincts aux hommes et aux femmes, mais lorsque les femmes s'engagent dans des métiers traditionnellement masculins, elles sont perçues différemment. Ce métier est plein d'avenir", a-t-il souligné.



Il a également rappelé que cette formation permettra aux participantes de générer des revenus et de subvenir aux besoins de leurs enfants de manière autonome. "Nous sommes reconnaissants à l'agence TİKA et à l'AFFT pour l'initiative de cette formation", a-t-il conclu.



Il faut rappeler que l'agence TİKA est une agence d'aide de la République de Turquie sous tutelle du ministère de la Culture et du Tourisme. Elle intervient dans plus de 60 pays dans le monde et est installée au Tchad depuis 2015. À ce jour, l'agence TİKA a réalisé plus de 100 projets dans divers domaines, y compris la formation professionnelle, l'augmentation de la production agricole et la santé.