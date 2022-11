Tchad : la TIKA forme 50 femmes en transformation de produits locaux

Sous le patronage de la ministre du Genre et de la Solidarité nationale, la coopérative femme & synergie, en partenariat avec l’Agence Turque de Coopération et de Coordination, organise une formation en transformation des produits locaux au profit de 50 femmes vulnérables, du 23 au 30 novembre 2022 à la Maison nationale de la femme.



Dans le cadre ce projet, l’Agence TİKA a offert des dons de matériels et consommables pour la formation et des kits d’accompagnement pour les apprenantes afin de leur permettre de créer leurs activités. Ces matériels sont composés notamment de séchoirs et moulins.