Tchad : la TIKA offre des matériels de lutte contre le paludisme à la commune de N’Djamena

Par ailleurs, il soutient que ces matériels et équipements serviront à soutenir cette période, et ainsi, assurer une large couverture de la ville. Et d’ajouter que le partenariat avec la TIKA date dès les premières heures de la coopération entre le Tchad et la Turquie.



Pour le coordonnateur de la TIKA, Vedat Baç, le paludisme, qui est une maladie très répandue au Tchad, est malheureusement l’une des principales causes de décès dans le pays. Il révèle que, chaque année, un grand nombre de Tchadiens meurent de cette maladie.



« En tant que TIKA, qui met en œuvre chaque année de nombreux projets et activités dans plus de 170 pays, à travers le monde, nous sommes heureux de coopérer de manière à apporter les solutions les plus appropriées aux besoins de nos partenaires tchadiens », a-t-il rassuré.