Tchad : la TVA "n'est pratiquement pas appliquée", ministre Finances

Le ministre des Finances et du Budget, Allali Mahamat Abakar, a fait ce mardi 19 mars le point sur l'état des finances publiques, à la sortie d'une réunion au Palais présidentiel sur les régies financières. Il a fait part d'insuffisances dans la mobilisation des recettes et a appelé les régies à plus d'efforts.



"De manière globale, on peut dire que les résultats se sont améliorées cette semaine, mais ça reste encore insuffisant. Les efforts doivent être poursuivis au niveau de l'ensemble des régies. Au niveau des impôts, des efforts doivent être déployés, nous devons nous déployer pour mieux recueillir la taxe sur la valeur ajoutée qui n'est pratiquement pas appliquée dans notre pays, en tout cas pas recouvrée", a relevé le ministre des Finances et du Budget.



D'après lui, "au niveau de la douane également, on doit essayer de faire en sorte qu'il y ait un meilleur suivi des importations à travers le corridor Douala-N'Djamena et voire aussi à travers les autres centres vers Moundou et Sarh."



Détaillant la nouvelle stratégie envisagée par le Gouvernement, Allali Mahamat Abakar a expliqué que son département veillera "à ce que dans la région du nord, les recettes soit également mieux préservées, mieux collectées pour que les ressources et les moyens de l'Etat s'améliorent."



Les chefs des centres des provinces sollicités



Le directeur général de l’Ordonnancement, Ousmane N'Guena a rencontré le 14 mars dernier, 20 chefs de service de l’Ordonnancement des provinces, pendant deux heures dans la salle de réunion du ministère des Finances et du Budget.



Il a mis l’accent sur la particularité des dépenses de l’Etat et la mobilisation des recettes. Il a appelé à une meilleure maitrise des dépenses de l’Etat.



La tenue de cette réunion s’inscrit dans le cadre de la mise en application de la lettre d’orientation des services signée par le ministre des Finances et du Budget afin de mieux traiter les dossiers et d'imposer la rigueur dans les services publics.