Tchad : la Tandjilé veut accroître l'utilisation et la qualité des services de santé

La gouverneure de la province de Tandjilé, Ildjima Abderaman, a présidé ce mardi 1er août 2023 à Laï, la cérémonie marquant l'ouverture officielle de la quatrième réunion trimestrielle de coordination des acteurs de la mise en œuvre du financement basé sur la performance (FBP) dans la province.



L'objectif de cette réunion trimestrielle de coordination des acteurs de la mise en œuvre du financement basé sur les performances (FBP), est d'accroître l'utilisation et la qualité des services de santé, en mettant l'accent sur la santé de la reproduction, la santé maternelle, infantile, adolescente et les services de nutrition pour la population.



Le Dr Adjibera Jean Baptiste, délégué provincial de la Santé publique et de la Prévention, a souligné que l'approche du financement basé sur les performances est une méthode de financement du système de santé qui vise à améliorer durablement la qualité et la quantité des prestations et des soins, au bénéfice de l'ensemble de la population, en particulier les groupes vulnérables.



Il a également rappelé que le Tchad est le deuxième pays au niveau mondial à supporter une lourde charge de morbidité. Lors du lancement des travaux, la gouverneure de la province de Tandjilé, Ildjima Abderaman, a souligné que la santé ne se limite pas seulement aux problèmes médicaux, mais qu'elle représente une traduction du développement dans la société. En effet, elle englobe tous les aspects de la vie.



La gouverneure a encouragé les participants à faire preuve de discernement et à être participatifs dans les débats afin de formuler des propositions pertinentes. Cette rencontre, qui se déroulera sur deux jours, rassemble les médecins chefs et les chefs de zones des districts sanitaires de la province de Tandjilé.



Elle est organisée dans le cadre du projet de renforcement de la performance du système de santé.