Tchad : la Tandjilé vise l'innovation agro-pastorale pour dynamiser son économie locale

Ce 14 novembre 2023, à Laï, dans la province de la Tandjilé, la gouverneure Ildjima Abdraman a inauguré un atelier consacré au projet de renforcement de l'innovation, dans l'entrepreneuriat agro-pastoral des jeunes et des femmes.



Cet atelier marque le lancement officiel du projet dans la province, et vise à augmenter les revenus et à créer des emplois décents. Le maire de Laï, Saou Dono Robert, a souligné l'importance du projet pour les communautés vulnérables.



Mbaigoto Rabet Emmanuel, responsable du projet, prévoit des retombées positives pour l'autonomisation économique des jeunes et des femmes.



Financé par le Fonds International de Développement Agricole et le Fonds Vert pour le Climat, le projet espère bénéficier à 82 000 jeunes et femmes dans la province.