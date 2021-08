Tchad : la Tika forme 25 femmes en techniques de pâtisserie

La Maison de la Femme de N'Djamena a servi de cadre pour la clôture des activités de formation en faveur des femmes vulnérables, lancées par l'agence Tika depuis trois semaines. Cette formation vise à promouvoir l'entrepreneuriat et surtout encadrer les femmes afin de réduire le taux de chômage de manière générale au Tchad et propulser l'autonomisation féminine en particulier. 25 femmes scolarisées, non scolarisées et veuves ont suivi cette formation.



L'ambassadeur de la République de Turquie, Kamal Kaygisiz, a salué le geste de l'agence Tika qui ne cesse de voler aux secours des vulnérables à travers ses actions humanistes. "Ce projet de formation a été un projet de développement qui coïncide parfaitement avec le besoin de la population du Tchad car il permet aux femmes et filles bénéficiaires de s'autonomiser en matière économique", a-t-il ajouté.