Tchad : la Turquie veut renforcer l’appui à la Formation professionnelle

Dans le cadre de la coopération bilatérale entre la Turquie et le Tchad, le ministre de la Formation professionnelle, des Métiers et de la Microfinance, Ousman Moussa Mahamat, a accordé une audience ce 10 novembre 2022 à l'ambassadeur turc, Kemal Kaygısız.



Au menu des échanges : le renforcement des liens dans le domaine de la formation professionnelle afin de faire des progrès dans ce secteur.



L'ambassadeur a affirmé que les deux pays pourront travailler dans le domaine de la pêche ou de l'agriculture à travers l'agence turque pour la coopération et la coordination dénommée la "Tika".



" Le Tchad est un pays ami et frère", témoigne Kemal Kaygısız. ”Pour ce faire, nous allons partager nos expériences avec le département en charge de la formation professionnelle en formant des gens qui vont ensuite transmettre ces connaissances aux générations futures, bien entendu dans l'intérêt commun de nos deux Etats", conclut le diplomate turc.