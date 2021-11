Tchad : la Zawiya Tidjaniya commémore l’anniversaire du prophète

La cérémonie de commémoration de la naissance du prophète Mohamed (Paix et bénédiction sur lui) est organisée par la grande Zawiya Tidjaniya Cheikh Saleh Annour ce 20 novembre au Palais du 15 Janvier, sous le thème : "Tenez-vous fortement à la parole de Dieu et ne vous divisez pas".



C'est une salle du Palais du 15 janvier à ras bord qui a vécu des moments intenses de prière, d'adoration, de chants d'éloges du prophète. Le Calife Mahamat Albéchir Saleh Annour, par ailleurs responsable de la Zawiya Tidjaniya, a dans son allocution, insisté sur le pardon, la tolérance et la cohabitation pacifique qui sont les vertus de l'islam.



Le prototype du pardon est le prophète Mohamed lui-même. En effet, les compagnons du prophète ont été exterminés. Lui-même a été maltraité et exproprié mais il a pardonné à ses bourreaux leurs supplices.



Le Calife Mahamat Albéchir Saleh Annour exhorte les fidèles musulmans à s'inspirer de cet exemple, avant de regretter le tribalisme dans la communauté musulmane qui provoque des guerres ou met à mal l'unité nationale. Les différences ethniques ne sont que "des signes d'Allah dans l'univers", explique le Calife.