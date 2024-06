Tchad : la brigade de recherche de Melfi dotée de matériels de construction

Monsieur le Chef de district de Melfi a ouvert la cérémonie en souhaitant la bienvenue à l'ensemble des participants et en exprimant sa reconnaissance au bureau de soutien "Farick Alfahiz" pour son geste de générosité.

Monsieur Abdramane Idriss, représentant du coordonnateur, a souligné l'importance de ce don pour la brigade de recherche de Melfi et a réaffirmé l'engagement du bureau de soutien à accompagner les forces de défense et de sécurité dans l'accomplissement de leurs missions régaliennes.



Une remise symbolique des matériels de construction a été effectuée par le représentant du coordonnateur au Commandant de la brigade de recherche de Melfi.

Ensuite, une visite guidée des locaux de la brigade a permis aux participants de constater l'état actuel des bâtiments et d'appréhender l'impact potentiel du don.



Le Commandant de la brigade de recherche de Melfi a adressé ses remerciements les plus sincères au bureau de soutien "Farick Alfahiz" pour ce don précieux. Il a assuré que les matériels reçus seront utilisés à bon escient et que les bâtiments rénovés feront l'objet d'un entretien rigoureux.



L'initiative du bureau de soutien "Farick Alfahiz" traduit la mobilisation de la société civile tchadienne en faveur des forces de défense et de sécurité. Ce don de matériels de construction contribuera à la modernisation des infrastructures de la brigade de recherche de Melfi et à l'optimisation de ses missions de maintien de l'ordre et de sécurité publique dans la localité.