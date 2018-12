Tchad : la caisse des retraites consulte les ayants droit pour sa réforme

Au Tchad, les retraités rencontrent beaucoup de difficultés pour entrer en possession de leur pension. La Caisse nationale des retraités du Tchad (CNRT) a organisé le 24 décembre au Palais du 15 janvier une journée d'échange et de réflexion sur les questions liées à sa réforme. Le directeur de cabinet du secrétaire d'Etat aux Finances et au Budget, Tidjani Abdraman Doutoum, a présidé la cérémonie.



Les responsables et le personnel de la CNRT ont tenu un tête à tête avec les retraités et leurs représentants afin de recueillir leurs doléances et d'étudier des stratégies afin de permettre aux pensionnaires et aux ayants droit d'entrer aisément en possession de leur dû. Les protagonistes ont échangé ouvertement et ont exposé les différents problèmes liées au traitement des retraités.



Selon le président du comité d'organisation et directeur général adjoint de la CNRT, Mahamat Ardja Mahamat, "les assises entrent dans le cadre de la réforme de la CNRT. Aucune question en doit être occultée."



"Cette rencontre est nécessaire et indispensable pour le fonctionnement de la CNRT. Elle va engendrer dès à présent des nouvelles stratégies dans la concertation", a relevé le directeur de la CNRT, Youssouf Sougoudi. Il a assuré que son équipe mettra tout en oeuvre pour que les pratiques néfastes qui ternissaient l'image de la CNRT soient bannies.



D'après le directeur de cabinet du secrétaire d'Etat aux Finances et au Budget, Tidjani Abdraman Doutoum, "le problème des retraités au Tchad sont nos problèmes à nous tous. Nous sommes tous des potentiels retraités."



Plusieurs ayants droit se sont félicités de cette initiative. "Si le ministère des Finances prend en compte les remarques, on va être heureuse, surtout nous les veuves", s'est réjouie une pensionnaire.