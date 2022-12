Tchad : la campagne "16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes" lancée au Hadjer-Lamis

La délégation provinciale du genre et de la solidarité nationale de Hadjer-Lamis, a lancé officiellement ce 16 décembre 2022, la campagne de sensibilisation dénommée "16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes''.



La cérémonie du lancement officiel a eu lieu au Lycée/CEG de la ville de Massakory, chef-lieu de ladite province en présence des deux responsables de ces établissements scolaires.



Lancée en 1991 par des activistes de la société civile au Women's Global Leadership Institute, cette campagne de sensibilisation visant à éradiquer les violences faites à l'égard des femmes et des filles, est célébrée chaque année dans le monde.



Le délégué provincial du genre et de la solidarité nationale de Hadjer-Lamis, Brahim Al-Hissein Ahmat, informe que le Hadjer-Lamis fait partie des zones concernées par les violences faites aux femmes et c’est dans cet optique que cette campagne s’y déroule.