Tchad : la campagne de vaccination contre la poliomyélite lancée à Mao

La cérémonie du lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite a eu lieu ce 13 mai au centre de santé de Mao. Elle a vu la présence des autorités administratives civiles, traditionnelles, militaires, des représentants de l'OMS et de l'UNICEF ainsi que les associations de la place.



Elle a été présidée par le gouverneur de la province du Kanem, le général Ousman Brahim Djouma, ayant à ses côtés le délégué de la santé publique du Kanem, Dr. Djibert Ahmat Haliki.



Prenant la parole, le délégué a martelé l'importance de cette vaccination qui se déroulera du 13 au 15 mai 2022. Cette vaccination concerne les enfants de 0 à 59 mois.



Djibert Ahmat Haliki a tenu à rappeler aux participants que la poliomyélite est une maladie virale très contagieuse et mortelle. Si elle ne tue pas, elle rend l'enfant infirme toute sa vie, a-t-il dit.



Selon lui, la meilleure solution est de faire la vaccination. Pour le délégué, la stratégie adaptée est le porte-à-porte et la stratégie mobile pour certaines zones.



Le délégué a ajouté que la poliomyélite ne peut pas être guérie mais il est possible de l'éviter en vaccinant chaque enfant.



Pour sa part, le gouverneur de la province invite toutes les couches à faire vacciner leurs enfants et demande aux organisations de la société civile, aux chefs traditionnels et aux leaders religieux d'accompagner le ministère, surtout en sensibilisant la population sur l'importance de la vaccination.