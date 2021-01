Tchad : la campagne de vaccination contre la rougeole lancée au Sila

La campagne de vaccination contre la rougeole, couplée à la vitamine A et au Mebendazole, a été lancée mardi à Goz Beida, dans la province de Sila.



Au cours de la cérémonie de lancement, le secrétaire général du Sila, Bakounou Jacob Vidakna, a rappelé que la province est parmi celles à risques. D'où l'importance de la campagne pour mettre fin à la rougeole.



Bakounou Jacob Vidakna a invité toutes les autorisés administratives, traditionnelles et agents de santé à s'impliquer personnellement pour l'éradication totale de la rougeole.



Le délégué sanitaire provincial a exhorté les mères et enfants à participer à ces opérations.



Ce matin, le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale s'est rendu à Linia, dans le Chari Baguirmi, pour superviser le début de la campagne de vaccination.