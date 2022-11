Tchad : la capitalisation des interventions en santé publique au centre des priorités

Un atelier de capitalisation des interventions en santé publique s’est tenu le 16 novembre dernier à Ndjamena. Le développement et la mise en œuvre de l'outil numérique s’inscrivent dans un processus participatif interactif.

Le feedback des utilisateurs finaux est collecté par des visites régulières de supervision dans les centres de santé par l'équipe locale.



En complément de cela, une étude de satisfaction des utilisateurs est entreprise pendant le processus de mise en œuvre. L'étude se concentre sur les attentes et les avantages épinglés par les utilisateurs et leur satisfaction vis-à-vis de l'outil SADC (Système d'aide à la décision clinique).



Procédant au lancement de cet atelier à l'Amitié Hôtel, le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention, Dr Ismaël Bahr Bachar, a reconnu que le Tchad, à l'instar des autres pays de l'Afrique subsaharienne, fait face à des défis majeurs pour aller vers la couverture santé universelle. Selon lui, pour atteindre cet objectif ultime, l'accès et l'utilisation des services de soins de santé de qualité doit être une sorte de boussole pour le pays.



« Face à tous ces défis, l’une des solutions pour améliorer la prise en charge des patients, est certainement la mise en place des stratégies novatrices à travers la technologie numérique ou la santé numérique, puis le renforcement de la stratégie One Health », conclut-il.