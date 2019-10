Tchad : la cartographie électorale lancée dans les provinces sous état d’urgence

Une mission de la CENI se trouve à Goz Beida, sous la supervision d’un délégué en charge des opérations de mise à jour des démembrements de la CENI au Sila.



La rencontre de prise de contact a eu lieu ce jeudi, en présence de plusieurs participants, notamment les autorités provinciales, des membres du milieu associatif, de partis politiques et des délégués en provenance de la capitale. Elle a permis de procéder à la remise du matériel pour l’opération de cartographie.



Le chef de mission et délégué de la CENI pour la province de Sila, Gomoung Baguiré, a indiqué que la mise à jour de la cartographie de la province de Sila est très importante pour bien poursuivre la démarche vers les futures élections.



« Des techniciens vont descendre sur le terrain pour travailler en vue de la réussite de cette opération. C’est vrai que la province est en état d’urgence mais tout ça ira », a indiqué le chef de mission. Il a appelé les autorités administratives à faciliter le travail et les techniciens à bien gérer le matériel pour le bon fonctionnement des activités.