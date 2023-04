Tchad : la cathédrale de N'Djamena sous-baptisée "maison de prière pour tous les peuples"

Les travaux de rénovation de la cathédrale avaient commencé en 2018, sous l'ordre du défunt maréchal Idriss Deby, mais ont été retardés en raison de la pandémie de Covid-19. Cependant, la cathédrale a finalement été achevée et sera utilisée comme un lieu de prière pour la paix et la bénédiction de Dieu pour tout le pays.



Lors de la cérémonie, l'archevêque métropolitain a ajouté un sous-nom à la cathédrale, "maison de prière pour tous les peuples". Il a également remercié toutes les personnes qui ont contribué à la réhabilitation de la cathédrale, y compris les plus hautes autorités de l'État.



Cette rénovation est une étape importante pour la communauté catholique tchadienne et un symbole de l'engagement du gouvernement à soutenir la liberté de religion et la diversité culturelle dans le pays. La cathédrale Notre Dame de La Paix est un patrimoine national et un lieu de rassemblement pour la communauté catholique, qui joue un rôle important dans la société tchadienne.