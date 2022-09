Tchad : la cellule syndicale du ministère des Affaires étrangères interpelle le PCMT après la démission du ministre

Le bureau de la cellule syndicale évoque sa préoccupation par la situation qui prévaut en ce moment au sein du ministère. Elle décide de convoquer une assemblée générale extraordinaire d'urgence pour les mesures et actions à prendre, mercredi 21 septembre, dès 10 heures.



Le secrétaire général adjoint de la cellule syndicale, Djangbeye Guelngar Evariste, interpelle les autorités sur le respect de la mission assignée à chaque département ministériel pour éviter l'usurpation des fonctions et titres.



La cellule appelle à la retenue de tous les membres du gouvernement et sollicite l'implication personnelle du président de la transition pour un dénouement heureux. Et ce, en vue de permettre au ministère des Affaires étrangères de reprendre la main sur tout ce qui lui est dévolu par compétences et attributions.