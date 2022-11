Tchad : la centrale hybride de Mongo inaugurée, un premier pas pour les provinces

Cet événement de taille a vu la présence de plusieurs membres du gouvernement notamment le ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration ainsi que la ministre déléguée auprès du ministre des Hydrocarbures, chargée de l'indépendance énergétique.



Plusieurs invités ont également fait le déplacement pour la circonstance en l'occurrence le directeur général d'Ecobank, le directeur général de l'entreprise ZIZ Energie, les autorités administratives, militaires et traditionnelles.



Cette centrale solaire hybride est composée d'un champ photovoltaïque de 2,5 Mw avec un stockage de batteries de 5 Mw et un groupe électrogène de 1,5 Mw.