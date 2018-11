Tchad : la chambre de commerce appelle le secteur privé à l'action en matière agricole

La chambre de commerce, de l'industrie, des mines, de l'agriculture et de l'artisanat (CCIAMA) salue la décision du gouvernement d'impliquer le secteur privé dans la fourniture des intrants agricoles, selon un communiqué signé par son président, Amir Adoudou.



La CCIAMA note avec satisfaction les différentes avancées par la promulgation de l'ordonnance n° 043 relative à la loi d'orientation agricole. Elle invite les opérateurs à commencer les réflexions et à entreprendre des actions qui impliqueront fortement le secteur privé au cours de la campagne agricole 2018-2019.



Par cette démarche, la CCIMAA voudrais apporter une réponse à l'appel du chef de l'Etat et appliquer les orientations de son message à la nation adressé le 31 décembre 2017.