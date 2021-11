Tchad : la chargée d'affaires de l'ambassade des USA en visite à Abéché

Aussitôt arrivée, elle a eu une rencontre avec le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ahmat Dari Bazine. La question sécuritaire et la situation des réfugiés étaient au centre des échanges entre les deux personnalités.



Le gouverneur a abordé avec la chargée d'affaires plusieurs sujets d'actualité notamment la sécurité des personnes et des réfugiés soudanais installés à l'Est du pays ainsi que les travaux des assises des forces vives organisés la semaine dernière dans la province en vue de la tenue prochaine du dialogue national inclusif.



Occasion pour le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ahmat Dari Bazine, de présenter à la délégation les besoins de la population notamment : le problème d'accès à l'eau et l'énergie. Le gouverneur a parlé des difficultés du centre hospitalier universitaire d'Abéché qui reçoit les patients de l´Est et du Nord Est du pays. Il estime nécessaire de doter ce centre de moyens conséquents pour répondre aux besoins des populations en matière de santé.



La chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, Josie Ratcliffe, s'est réjouie du calme qui prévaut à l'Est du pays avant de situer le mobile de son déplacement à Abéché. Pour elle, c'est une mission d'inspection dans le Ouaddaï afin de recenser les besoins des populations et répondre dans la limite des possibilités.



L'agenda de la chargée d'affaires à l'ambassade des États-Unis à Abéché prévoit des rencontres avec les autorités traditionnelles et les organisations des femmes dans des sites de réfugiés.