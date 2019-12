Tchad : la cheffe de la diplomatie centrafricaine reçue par Idriss Déby

Le Président de la République Idriss Déby a reçu vendredi matin à N'Djamena, la ministre centrafricaine des Affaires étrangères et des Centrafricains de l’étranger, Mme Sylvie Baipo Temon. Les échanges ont porté sur les liens de coopération entre le Tchad et la Centrafrique.



La diplomate centrafricaine est en déplacement au Tchad pour prendre part à la réunion du comité mixte de coopération qui s'ouvrira dans l'après-midi.



Elle est arrivée à N'Djamena à la tête d’une importante délégation d’experts.



Les conclusions de la réunion du comité mixte de coopération devront "aider les dirigeants du Tchad et de RCA à prendre des mesures substantielles pouvant aider au raffermissement des relations entre les deux pays qui partagent un destin commun", explique la Présidence.