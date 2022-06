Tchad : la chercheuse Josiane Djikoloum analyse le sentiment anti-français au Sahel

« L’accentuation du sentiment anti-français dans la région du Sahel fait naître une interrogation au sein de la classe politique, de la société civile et de la population sur la volonté réelle des puissances étrangères à combattre le terrorisme, notamment la France qui s’est engagée en première ligne dans cette action en partenariat avec d’autres puissances européennes », indique la chercheuse Josiane.



Et cette interrogation populaire s’est transformée en sentiment anti-français au Mali, Burkina Faso et Niger où les populations demandent le départ des troupes françaises, ajoute-t-elle.



Le second ouvrage est intitulé "action des femmes en matière de prévention de l’extrémiste violent : en quoi est-ce pertinent’ ?" Pour l’auteur, "si les femmes sont à la fois victimes et auteurs de conflits, elles peuvent à l’inverse être des acteurs clés dans la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent à tous les niveaux et capacités".