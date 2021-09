Tchad : la cherté de la vie préoccupe la CCIAMA

Le président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d’artisanat (CCIAMA), accompagné des membres de son bureau, a effectué le 6 septembre 2021, une visite de courtoisie au siège du Conseil national des importateurs et transitaire et exportateurs (CONITE), pour dynamiser les relations. Ali Adji Mahamat Seid a souligné que la cherté de vie est « notre problème à nous tous ».



Il a expliqué que la CCIAMA a un rôle d’interlocuteur auprès du gouvernement, sur l’ensemble des questions qui concernent le secteur privé, qu’elles soient commerciales ou industrielles, liées aux importations et exportations, y compris l’agriculture et l’élevage. « Tous les problèmes qui concernent les importateurs et exportateurs sont nos problèmes, donc il appartient à nous tous, de faire le plaidoyer auprès du gouvernement pour lever l'ensemble des inquiétudes et obstacles », a-t-il dit.



La CCIAMA a décidé de « prendre les choses en mains », pour trouver des solutions appropriées, face à la cherté de la vie. « La cherté de la vie ne dépend pas du secteur privé, ni des opérateurs économiques, ni des commerçants. C’est une conjugaison de plusieurs contraintes », selon Ali Adji Mahamat Seïd. Entre l’épuisement des stocks de l'année dernière et la nouvelle récolte, qui n'est pas encore arrivée, la vie est devenue chère. La CCIAMA assure qu’elle mène des discussions avec le gouvernement et envisage la création d’une commission.