Tchad : la clôture du dialogue national repoussée au 5 octobre (projet d'agenda)

Le rapporteur général du Présidium du dialogue national a présenté et proposé ce 3 septembre aux participants, le projet d'agenda des assises. L'examen et l'adoption du projet d'agenda sont prévus lundi.



Initialement prévu pour prendre fin le 20 septembre, le dialogue national devrait être clôturé le 5 octobre, propose le projet d'agenda.



L'avant dernière étape du projet d'agenda est l'adoption des résolutions et recommandations du 1er au 3 octobre.



L'agenda vise à mieux organiser les débats qui devraient débuter la semaine prochaine.