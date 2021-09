Tchad : la coalition Wakit Tama annule la marche prévue le 04 septembre 2021

C'est à l'issue de l'Assemblée générale tenue dans les locaux de la radio FM Liberté, que la Coordination des actions des citoyens Wakit Tama, a examiné la décision du ministère de la Sécurité publique, annulant la marche prévue pour le 04 septembre 2021.



Max Loalngar, le Coordinateur de Wakit Tama affirme que ce rapport d'annulation découle de l'intention du Comité Militaire de Transition (CMT) et des autorités publiques dans l'ensemble, de déstabiliser la lutte de Wakit Tama. Cela étant, la coalition Wakit Tama a décidé de manifester samedi le 11 septembre 2021.



Par la suite, le Coordinateur éclaire que le Syndicat des Enseignants Tchadiens (SET) n'a jamais fait partie de Wakit Tama, et que par ailleurs, la Coordination en son sein, a des enseignants courageux et déterminés. « Ils sont plus nombreux que celle de cette structure qui est une coquille vide », déclare t-il.