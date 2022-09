Tchad : la coalition militaire (FNDJT et CCMSR) dénonce une "tragédie humaine"

"Nous ne céderons pas du terrain en ce qui a trait aux principes de justice, d'égalité de chance, d'équité, d'unité nationale, du respect des droits de l'homme et de la défense de la dignité; des principes qui nous guident et qui régissent notre projet, le projet de société du coalition militaire."

"Les Transformateurs subissent en ce moment la discrimination et la répression du régime militaire, qui les prive notamment des droits et libertés fondamentaux, qui limite leurs accès aux services de santé, à la liberté de mouvement, aux voies d'accès à la citoyenneté et aux moyens de subsistance", affirment Moustapha Souleymane Tourgoudi, porte-parole du FNDJT et Ibrahim Goudja Ahmat, coordinateur à la communication du CCMSR.La coalition militaire pour le changement appelle l'Union Africaine et la communauté internationale à "trouver une solution adéquate à ces crises graves et interdépendantes" qui sont une "tragédie humaine qui nécessite une réponse internationale soutenue et concertée".